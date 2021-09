Prefeitura de Cruzeiro do Sul leva Programa Saúde na Comunidade até moradores do Ramal 5

“É uma benção receber esses atendimentos, são anjos que vem nos ajudar”, com essas palavras a agricultora Maria Dejiane Silva dos Santos, moradora do Ramal 5, agradeceu o empenho de todos os profissionais de saúde que passaram toda sexta-feira, 10, realizando atendimentos na localidade rural. As ações são realizadas pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria de Saúde, por meio do Programa “Saúde na Comunidade”.

São ofertados atendimentos diversos, como: vacinação, testes rápidos de hepatites B,C, sífilis e HIV, exames de malária, agendamento de exames laboratoriais, além de consultas médicas, odontológicas e entrega de medicamentos. O acesso até a comunidade ocorreu através de estrada de terra, e o saúde na Comunidade montou toda logística necessária para levar os serviços do SUS até o local.

“Esse é um dos programas mais importantes que conseguimos criar nesta gestão, tendo o apoio incondicional do nosso prefeito Zequinha Lima, que adere as nossas ideias e convicções. Estamos recebendo a satisfação das comunidades mais distantes, conseguindo com muito êxito chegar em locais tão longes em baixo de sol e chuva, é o SUS indo aos lugares mais distantes e até as pessoas mais necessitadas”, salientou o secretário municipal de saúde Agnaldo Lima.

A moradora Maria Dejiane, enfatizou ainda a importância do programa para os moradores das comunidades rurais.

“Foi muito bom esse atendimento chegar até nossa comunidade. Eu por exemplo tenho seis filhos e é muito difícil levar todos até a cidade, pois nem sempre o acesso está bom. A gestão está de parabéns, espero que continuem fazendo essas ações em lugares distantes”, reiterou a moradora.

O prefeito Zequinha Lima, que esteve na comunidade acompanhando da 1ª dama Lurdinha Lima, explicou que o programa visa levar atendimento de saúde todas as sextas-feiras em uma comunidade rural diferente, proporcionando os serviços para quem reside distante e em áreas de difícil acesso.

“Enquanto o verão tiver nos permitindo chegar nos ramais, levaremos nossas equipes aos locais mais isolados e mais distantes, como ocorreu no Ramal 5. Presenciamos a alegria das pessoas, e o quanto elas necessitam desses atendimentos médicos e odontológicos. Essa é uma oportunidade que temos de fazer com que o caminho da saúde até a comunidade possa encurtar, pois é muito mais fácil levarmos o atendimento até eles, do que eles procurarem a cidade”, enfatizou o prefeito.

Veja os dados do atendimento no Ramal 5:

Atendimentos Médicos: 39

Atendimentos Odontológicos: 34

Testes rápidos: 48

Exames de malária: 15

Vacinação covid: 45 doses aplicadas

Vacina de rotina: 15 doses aplicadas

Exame laboratorial agendado: 15 exames

Entrega de medicamentos com receituário médico: 65