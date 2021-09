Programa de Trainee Energisa 2022 tem vagas para o Acre e salários em torno de R$ 5.500,00

O Grupo Energisa, que é referência no setor elétrico brasileiro, está com inscrições abertas para a nova edição de seu processo seletivo de Trainee que oferece vagas para estudantes e profissionais com formação superior entre Junho de 2018 e Dezembro de 2021, sem restrição de cursos.

O Programa tem como objetivo formar profissionais com conhecimento global, visão sistêmica e potencial crítico para contribuir com as mudanças e com o crescimento sustentável da organização. Os Trainees terão a missão de identificar os pontos fortes, as oportunidades de melhorias e apresentar soluções estratégicas para os negócios do Grupo Energisa.

As vagas são direcionadas para Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.

Entre os benefícios, o Grupo Energisa oferece participação nos lucros, Seguro de Vida, Previdência Privada, Vale Alimentação/Refeição, Vale Transporte, Plano de Saúde e Odontológico, entre outros benefícios…

As inscrições vão até 16/09/2021.

SAIBA MAIS E INSCREVA-SE: Programa de Trainee Energisa 2022