R$ 3,5 milhões mensais? Huck desconversa sobre salário milionário

Aliás, Luciano garantiu que a renovação de contrato com a Globo aconteceu em clima de total tranquilidade. “A Globo foi muito correta, tivemos uma conversa adulta, franca e transparente. Estou bem feliz com esse novo desafio, é um renascimento para mim. Passei vinte anos fazendo o Caldeirão e agora tenho a oportunidade de começar de novo, em uma vitrine ainda mais potente”, falou.Sobre o motivo de ter saído dos sábados para comandar um programa aos domingos, Huck não titubeou. “Gosto de me conectar com a realidade, com o dia a dia, com o que tem da porta para dentro das casas. O que fizemos no último programa (de domingo 12/09) foi uma aposta alta da Globo, e que se provou vencedora”, celebrou.

“Em um horário em que o público estava há trinta anos acostumado a ver videocassetadas, colocamos a história da Vó Tutu e da Ester (personagens da periferia de São Paulo). Fomos da Brasilândia à Colômbia, e os números de audiência foram potentes. Nossa tese é que mostrar a realidade da maioria dos brasileiros funciona”, completou.

Luciano Huck se tornou o apresentador com maior salário da emissora após a saída de Fausto Silva da Globo. O valor exato que o comunicador recebe ainda é um mistério.