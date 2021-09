Saiba quais são os dias que Galvez e Guarany-CE jogam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta segunda-feira os detalhes dos 16 confrontos do Campeonato Brasileiro Série D. O Imperador Galvez terá nesta fase da competição como adversário o Guarany de Sobral (CE).

O primeiro duelo ocorre na próxima segunda-feira (13), a partir das 15h, no estádio Arena da Floresta, em Rio Branco-AC. Uma semana depois ocorre o jogo da volta, precisamente no dia 20, às 15h (de Brasília), no estádio do Junco, na cidade de Sobral (CE).

A partir da segunda fase, a Série D será decidida em mata-mata, com dois jogos, sem vantagem de gol fora de casa. O time de melhor campanha faz o segundo jogo como mandante.

Os grupos recebem nomes, pois define o cruzamento na terceira fase (oitavas de final). Os chaveamentos são: B1 x B6, B2 x B5, B3 x B8, B4 x B7, B9 x B14, B10 x B13, B11 x B16, B12 x B15.

CONFIRA A TABELA COMPLETA NO SITE DA CBF