Sessão solene da Aleac no Juruá, Friale anuncia frio e temporais: veja os destaques do ContilNet desta quinta

Chegou o momento de ficar mais informado com os destaques desta quinta-feira, 30, com as matérias de diversas categorias do site.

Sessão solene da Aleac é marcada por homenagens emocionantes à contribuição da Igreja Católica no Juruá

A Diocese de Cruzeiro do Sul foi fundada em 22 de maio de 1931 como Prelazia do Alto Juruá, pelo Papa Pio XI. A nova prelazia foi confiada aos Padres Espiritanos da Alemanha. No ano de 1935 recebeu seu primeiro Bispo, Dom Henrique Ritter com a missão de organizar a estrutura dessa nova prelazia. Saiba mais.

Ultrapassando Rio Branco, Sena registra mais de 600 focos de queimadas em setembro

O município de Sena Madureira registrou, entre os dias 1 e 28 de setembro de 2021, 607 focos de queimadas, segundo o Relatório de Queimadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e das Políticas Indígenas, disponibilizado na manhã da última quarta-feira, 29. De acordo com o Relatório, houve registro de 3.766 focos em todo estado no mês de setembro. Leia mais sobre o assunto.

Congresso aprova lei que proíbe eutanásia de cães e gatos; saiba quais são as exceções

Projeto de lei que proíbe a eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose, canis públicos e estabelecimentos similares, aprovado pelo Congresso Nacional, foi encaminhado nesta quinta-feira (30) para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta (PLC 17/2017) foi aprovada pelos deputados com uma das duas emendas do Senado ao texto originário da Câmara. O autor é o deputado Ricardo Izar (Progressistas-SP). Saiba tudo.

Friale anuncia frio polar, fala sobre temporais em outubro e alerta: “Chuvas quase dobram com relação a setembro”

“É o mês que tem maior frequência de temporais, com chuvas fortes, mas passageiras, raios e ventanias, no Acre, Rondônia, Amazonas, Mato Grosso, Bolívia e Peru. Chuvas quase dobram neste mês em relação ao anterior”. O alerta foi feito pelo pesquisador Davi Friale, em seu site O Tempo Aqui. Leia mais.

Idoso de 73 anos participa da primeira maratona de Sena Madureira: “Mente de jovem”

“Isto é para provar que a gente envelhece na matéria, mas minha mente é de jovem”. Esta foi a frase que seu Edgar Matos da Cunha, de 73 anos, proferiu ao ser entrevistado pelo ContilNet antes da maratona comemorativa aos 116 anos de Sena Madureira (AC), ocorrida no último sábado (25). Leia mais.