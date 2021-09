Vereador do PSDB teria tentado suicídio em Tarauacá; motivo tem a ver com política

O vereador conhecido como Zé Prego (PSDB), de Tarauacá, tentou suicídio, em sua casa, nesta segunda-feira (13). Ele foi socorrido por familiares quando se debatia pendurado numa corda, pelo pescoço. Está hospitalizado.

O mais votado vereador do município eleito no ano passado, com quase 900 votos, estaria decepcionado politicamente, porque suas proposições e indicações não seriam levadas a sério pela prefeita municipal, Neia Sérgio (PDT). “Ele está muito decepcionado com a politica”, disse um amigo.

Zé Prego é um homem de origem humilde, mas muito popular no município e, após algumas tentativas de eleição, conseguiu um mandato em 2020. Mas, sem compreender o mundo da política completamente, tentou por fim à própria vida.