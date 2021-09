Você acredita que existe um Rei da Banana que descasca a fruta com o ânus? É isso mesmo que você leu. Uma cena inusitada tomou conta do quadro Dez ou Mil, no Programa do Ratinho, na última segunda-feira (30/8).

O dançarino de funk chamado Rodrigo, apelidado de Rei da Banana, foi na atração para mostrar sua habilidade inusitada. Leia a matéria completa em METRÓPOLES, clique AQUI!