Billie Eilish afirma que “deveria ter um doutorado em masturbação”

“É uma parte enorme da minha vida e uma ajuda enorme para mim. As pessoas deveriam estar se masturbando, cara. Não consigo enfatizar isso o suficiente, como alguém com problemas corporais extremos e dismorfia que tive durante toda a minha vida”, iniciou ela, falando sobre o tema.

A artista também afirmou que gosta de realizar o ato sexual em frente ao espelho. “Em parte porque é gostoso, mas também porque me faz ter uma conexão tão crua e profunda comigo mesma e com meu corpo, e ter um amor por meu corpo que nunca tive. Devo dizer que olhar-se no espelho e pensar ‘Estou muito bem agora’ é muito útil.”

Na sequência, admitiu que ama falar sobre sexo. “Basicamente falo sobre sexo sempre que posso. Esse é literalmente meu tópico favorito. Minha experiência como mulher tem sido vista de uma forma muito estranha. As pessoas ficam tão desconfortáveis em falar sobre isso e estranham quando as mulheres se sentem muito confortáveis com sua sexualidade e comunicativas nela.”

Billie Eilish ainda foi sincera ao falar sobre a bissexualidade. “Estive apaixonada por garotas durante toda a minha vida, mas simplesmente não entendia – até que, no ano passado, percebi que queria meu rosto em uma vagina. Eu nunca planejei falar sobre minha sexualidade, em um milhão de anos. É realmente frustrante para mim que isso tenha surgido”, revelou.