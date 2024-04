Contratadas! Fernanda e Pitel ganham programa no Multishow

Nesta quarta-feira (24/4), Fernanda Bande e Giovanna Pitel foram anunciadas como as novas contratadas do grupo Globo. As ex-participantes do BBB24 ganharam um programa no Multishow, com estreia prevista para este semestre. A informação foi anunciada por um dos executivos da Vênus Platinada.

Segundo o Gshow, o formato da atração será de um talk-show, ambientado em uma cama. Fazendo referência ao lugar em que as duas viviam batendo papo no confinamento.

A ex-sisters vão receber convidados entrevistas divertidas, cheias de dinâmicas. O projeto terá 10 episódios. A direção será assinada por Patrícia Cupello, que já passou pelo Encontro e, atualmente, está à frente do É De Casa; com direção de gênero de Mariano Boni.

“Vamos dar o nosso máximo, para retribuir da melhor forma, todo amor que vocês nos oferecem e, também, para honrar essa oportunidade linda, que nos foi dada. Obrigada, vocês fazem parte disso”, escreveu a dupla numa collab no Instagram.