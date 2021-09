VÍDEO: Bombeiros resgatam caminhonete roubada que caiu em rio da balsa de bolivianos

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil e Polícia Militar tiveram muito trabalho para resgatar na quinta-feira (23) uma caminhonete modelo S10 que caiu no rio Mamoré, no município de Guajará-Mirim, em Rondônia.

O veículo havia sido roubado em Porto Velho e estaria sendo atravessado para o país boliviano quando acabou caindo da balsa.

Os policiais militares e civis foram ao local e os criminosos já tinham fugido. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros foram solicitados e após 12 horas de trabalho conseguiram fazer o resgate do veículo.

Nos próximos dias a caminhonete será restituída ao proprietário em Porto Velho.