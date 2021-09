Viviane Araújo se casa com Guilherme Militão no Rio; veja fotos!

Viviane Araújo, 46 anos de idade, e Guilherme Militão, 32 anos, se casaram na noite desta sexta-feira (3), no espaço Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro. A noiva entrou ao som da tradicional Marcha Nupcial.

Depois de celebrar a união no civil no mês de maio deste ano, os dois reuniram amigos e familiares para uma cerimônia com festa clássica e contaram com Bruno Flores e Mayra Ubatuba como celebrantes.

‘SPOILERS’ DA CERIMÔNIA

A expectativa para o casamento era tão grande que, aos poucos, horas antes da cerimônia, alguns “spoilers” foram divulgados na web pela equipe envolvida.

Um dos cliques mostra a preparação do altar, com as cadeiras já posicionadas para acomodar os convidados. Debora Martinez, assessora da noiva, também postou uma “espiadinha básica” em seu Instagram, mostrando poucos detalhes do espaço Lajedo, em Vargem Pequena, no Rio de Janeiro.

VESTIDO DA NOIVA

Viviane usou um vestido “digno de princesa da Disney”, mas palavras do estilista Lucas Anderi, responsável por assinar a criação. De acordo com o ele, a atriz foi uma noiva bastante receptiva às sugestões para ter um look impecável. “A Vivi pediu um vestido de princesa”, disse. A maquiagem ficou nas mãos de Junior Mendes, que já acompanha Viviane há vários anos em eventos especiais, inclusive o Carnaval.

“Vai ser um festão. Estou a caminho do aeroporto que amanhã tenho um casamento muito cedo em Gramado, mas deixei tudo pronto, a noiva vai entrar agora. Eu não poderia deixar de fazer essa amiga tão especial, uma pessoa que é incrível para mim. Nós somos amigos há muitos e muitos anos. Uma pessoa que sempre foi íntegra em suas atitudes e no dia a dia. É uma amiga que tenho como irmã e não podia deixar de fazer a minha irmã. Vou perder a festa. Ela está uma coisa, uma noiva que eu queria ser ou faria minha irmã assim”, disse o maquiador Junior Mendes.

CONVIDADOS

Por conta da pandemia, a equipe responsável pela organização optou por restringir o número de convidados. “Escolhemos lá por ser um local aberto. A capacidade do espaço é para 600 pessoas, mas serão 300 convidados. A organização foi da Flash Mídia com a Angel Cerimonial”, contou Débora Martinez, responsável pela Flash Mídia, para Quem. A pedido dos noivos, os convidados passaram por teste de Covid-19 na entrada.

Gretchen, o marido, o músico Esdras de Souza, e o apresentador David Brazil estavam entre os convidados. David, queridinho de muitos famosos, fez um tour pelo local, mostrando detalhes da decoração e até do teste de Covid, que contou com equipe de profissionais na entrada (assista clicando abaixo).

PADRINHOS

A cerimônia foi acompanhada por oito pares de padrinhos – quatro pelo lado da noiva, quatro pelo lado do noivo. O casal optou por amigos que fazem parte do dia a dia deles. O convite aos padrinhos foi especial e cada um recebeu uma caixa de presente com bebida, brownie, alfajor peruano e um bem-humorado “manual”.

Viviane Araújo (Foto: Reprodução Instagram)

Viviane Araújo (Foto: Reprodução Instagram)

Viviane Araújo (Foto: Reprodução Instagram)

Viviane Araújo (Foto: Reprodução Instagram)

Viviane Araújo (Foto: Reprodução Instagram)