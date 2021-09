Zé Felipe e Kevinho teriam vivido affair em festa de Virgínia

A badalada festa de Virgínia Fonseca deu o que falar na madrugada desta sexta-feira (17). Vários famosos e influenciadores estiveram no local para prestigiar o lançamento do sérum de uma das maiores influenciadoras da atualidade. Mas as comemorações não pararam por aí. O festão teria rendido um after, que contou com a presença de Kevinho, amigo íntimo de Zé Felipe.

Há algum tempo, o colunista Erlan Bastos deu a exclusiva de que os dois teriam mais do que uma amizade. De acordo com o jornalista, os cantores teriam um affair, que, segundo o Instagram Galo Intruso, ainda não acabou. Mesmo com “muleque dos hits” namorando com Gabriela Versiani, e o filho e Leonardo, casado com a youtuber, os dois ainda se encontram, segundo o perfil do Instagram.

