À frente do Deracre, Petrônio diz que Estado será um grande canteiro de obras em 2022

O ContilNet entrevistou nesta semana o presidente do Departamento de Estradas, Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, que está com pouco mais de 1 ano à frente do cargo.

Escolhido por Gladson Cameli para gerenciar uma das pastas mais importantes do executivo, o engenheiro civil destacou algumas das promessas cumpridas pelo governador em infraestrutura, nos últimos meses.

“Temos avançado muito na duplicação de rodovias, construção de pontes, abertura e reabertura de ramais, além da recuperação de aeródromos nos municípios do Estado”, explicou o gestor.

Dentre as obras que estão em execução, Antunes citou a construção do Anel Viário de Brasileia, que é fruto de um investimento de mais de R$ 60 milhões e vai beneficiar vários municípios da Região do Vale do Alto Acre. Ele também falou sobre os prazos para início e finalização da ponte do 2º distrito de Sena Madureira, que é um dos maiores sonhos da população da princesa do Iaco.

Ao final, Petrônio destacou que o Acre será um grande canteiro de obras em 2022.

Confira a entrevista completa:

