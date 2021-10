Acre registra 9 casos de infecção por coronavírus neste domingo; nenhuma morte foi registrada

Até o momento, o Acre registra 248.993 notificações de contaminação pela doença, sendo que 160.917 casos foram descartados e 43 exames de RT-PCR seguem aguardando análise do Laboratório Central de Saúde Pública do Acre (Lacen) ou do Centro de Infectologia Charles Mérieux. Pelo menos 86.067 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 10 seguem internadas.

