Agência Nacional do Petróleo diz que Acre tem a 2ª gasolina mais cara do país: R$ 7,30 o litro

O Acre é o vice-campeão nacional em relação aos estados que vendem a gasolina mais cara do país nos postos segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo). O Estado perde apenas para o Rio Grande do Sul, onde o litro de gasolina nos postos custa R$ 7,49, 19 centavos a mais que no Acre.

De acordo com a ANP, com o repasse feito pelos postos de combustível com o último aumento, no início do mês, a gasolina com preço acima de R$ 7,00 por litro pode ser encontrada nos seguintes estados: Acre (R$ 7,30), Mato Grosso (R$ 7,04), Minas Gerais (R$ 7,17), Rio Grande do Sul (R$ 7,49), Rio de Janeiro (R$ 7,39), Piauí (R$ 7,15).

Após o reajuste do preço da gasolina e do gás de cozinha (GLP) anunciado pela Petrobras no início do mês, o preço do litro do combustível nos postos do país subiu 3,3% na semana passada, atingindo o valor médio de R$ 6,32 e máximo de R$ 7,49,segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Combustível).

O preço do botijão de gás, por sua vez, teve alta de 1,8% nas revendas na última semana, atingindo o valor médio de R$ 100,44 e o valor máximo de R$ 135.

O diesel, que também foi reajustado este mês, registrou aumento de 0,3% ante a semana anterior. O valor médio do litro combustível foi de R$ 4,97 e máximo, de R$ 6,41.

A ANP também registrou avanço nos preços do litro do etanol: 0,9%. O litro do combustível registrou preço médio R$ 4,81 e máximo, de R$ 7,09.