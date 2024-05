Militantes interrompem serviços essenciais durante protesto estudantil na Ufac

A sede do Diretório Central dos Estudantes da Universidade Federal do Acre (DCE/UFAC) foi ocupada por militantes de diversos movimentos, incluindo a União da Juventude Comunista, em uma ação que surpreendeu a comunidade estudantil, na tarde desta quinta-feira (2).

A intervenção, que ocorreu sem aviso prévio, resultou na suspensão temporária de importantes serviços oferecidos pelo DCE, afetando diretamente os estudantes universitários. Segundo os militantes, essa ocupação é um ato de protesto em prol de uma educação de qualidade, foi duramente criticada pela gestão do DCE.

Em comunicado oficial, a gestão destacou que a atitude de apoderar-se de um espaço de uso comum vai contra os princípios de diálogo e construção propositiva defendidos pelo órgão estudantil.

“Nós do DCE temos concentrado nossos esforços no diálogo com a administração superior, comando de greve, pró-reitorias e diretoria de transporte, buscando soluções que não deixassem os estudantes sem bolsas, sem auxílio alimentação, sem transporte e sem matrículas”, afirmou a gestão em nota.

A ocupação ocorre em um momento delicado para os estudantes, já que serviços essenciais oferecidos pelo DCE, como a recarga do passe livre e o suporte em matrículas e editais de bolsas, foram temporariamente suspensos. Esses serviços são fundamentais para milhares de estudantes que dependem do apoio do DCE para garantir o acesso à educação.

Toda a estrutura operacional do DCE/UFAC, que inclui a recarga do cartão de passe do estudante, uma xerox estudantil, suporte em demandas acadêmicas, ouvidoria estudantil e uma sala de descanso, está comprometida devido à ocupação.

Enquanto as medidas administrativas já foram tomadas para lidar com a situação, a incerteza quanto à segurança dos colaboradores do DCE persiste. A recarga do passe livre, prevista para iniciar amanhã, foi suspensa até que haja garantias de segurança para os funcionários.

O episódio reabre o debate sobre os métodos de protesto adotados por grupos estudantis e movimentos sociais, levantando questões sobre a eficácia dessas ações e os impactos que geram na comunidade acadêmica. Enquanto alguns defendem a radicalização como única forma de pressionar por mudanças, outros destacam a importância do diálogo e da negociação para alcançar soluções efetivas.

Diante desse cenário, a comunidade estudantil aguarda ansiosamente o desdobramento da situação e a retomada dos serviços essenciais oferecidos pelo DCE/UFAC, esperando que o diálogo prevaleça como principal ferramenta para resolver conflitos e promover melhorias na universidade.

NOTA DCE

A sede do DCE, com recursos de terceiros (Sindcol), lista do passe livre, documentos dos estudantes, material de renovação dos cartões cedidos pela OCA e toda sua estrutura operacional, acabou de ser tomada por militantes da união da juventude comunista e outros movimentos, que sem motivo plausível, optaram por fazer uma intervenção num espaço que nunca deixou de ser ocupado pelos estudantes.

Militantes esses que intitulam-se revolucionários e que lutam por uma educação de qualidade, distorcem o verdadeiro inimigo e culpado de estarmos com poucas bolsas, recursos para investimentos, infraestrutura, manutenção e pesquisa na universidade, que é o GOVERNO FEDERAL, presidido pelo presidente Lula.

Nós do DCE temos concentrado nossos esforços no diálogo com a administração superior, comando de greve, pró reitorias, diretoria de transporte, buscando soluções que não deixassem os estudantes sem bolsas, sem auxílio alimentação, sem transporte e sem matrículas.

O DCE repudia totalmente a atitude de apoderar-se de um espaço de uso comum e serventia aos estudantes. Nossa gestão que foi eleita pelo voto de 1.351 alunos sempre irá esgotar todas as tentativas de diálogo e construção propositiva, antes de achar que os problemas só podem ser solucionados com radicalismo.

Todas as medidas administrativas já foram tomadas. Infelizmente, informamos que a recarga do passe livre que estava marcada para iniciar amanhã será suspensa até que tenhamos certeza da segurança dos nossos colaboradores.

Atenciosamente,

DCE – Gestão Atuação

Veja vídeo: