Amigos e familiares de Paulo Gustavo se reúnem para homenagear o ator, que faria 43 anos

Paulo Gustavo, morto em maio por complicações da Covid-19, faria 43 anos neste sábado. Para homenagear o humorista, atores como Marcus Majella, Fiorella Matheis e Ingrid Guimarães e a diretora Susana Garcia se juntaram à família de Paulo na casa de Thales Bretas, seu viúvo.

Amigo de longa data de Paulo Gustavo, Majella foi quem compartilhou a imagem do encontro:

– Passamos o dia compartilhando amor, dividindo a dor e relembrando histórias. Não é fácil, mas seguimos resistindo e sorrindo. Obrigado, Thales Bretas, por nos receber com tanto carinho. Viva, Paulo Gustavo. 30 de outubro, a data do seu aniversário, agora é oficialmente o Dia do Humor. Te amo – escreveu o também ator.

Na foto também estavam presentes os filhos de Paulo Gustavo, sua mãe, Dea Lúcia, bem como sua irmã, seu pai e sua madrasta. A atriz Malu Valle, que também participou do encontro, comentou a imagem:

– Tava lindo, Thales arrasou! Foi ótimo estar junto. Amo vocês.