Após anunciar saída da Globo, Tiago Leifert é trocado às pressas no The Voice Brasil e substituto é revelado

Muitas pessoas ficaram extremamente chocadas quando o apresentador da Globo, Tiago Leifert, anunciou sua saída. Em suma, no próximo ano ele não estará à frente do BBB. Entretanto, para conseguir se despedir em grande estilo, ele afirmou que estaria no comando do “The Voice Brasil”. Contudo, parece que os planos do jornalista não deram certo, e precisou se ausentar das gravações da próxima temporada do reality musical.

Sendo assim, Tiago Leifert foi substituído às pressas por André Marques. Dessa forma, André ficará no comando da fase “Tira-teima” do reality. Procurada, a Globo afirmou que a saída do apresentador foi “por motivos pessoais”.

Além disso, vale ressaltar que até o presente momento, não existe mais notícias sobre a volta de Tiago Leifert aos estúdios. A notícia foi dada em primeira mão por Sonia Abrão, do “A tarde é sua”, da RedeTV!, e confirmada pelo site.

Tiago Leifert se despede da Globo

Há pouco mais de um mês, Tiago Leifert pegou todos de surpresa ao anunciar que estaria saindo da Globo. Dessa forma, após o anúncio, no auge de sua carreira da emissora carioca, o apresentador decidiu tomar café com Ana Maria Braga, no Mais Você.

Durante o bate-papo com a loira, ele abriu o jogo e explicou seus motivos. De acordo com Tiago, ele trabalha muito em seus projetos, e não para até se dar por satisfeito. No entanto, agora ele tem uma filha, a pequena Lua. Dessa forma, ele quer poder acompanhar o crescimento dela e estar presente nos momentos importantes da vida da herdeira. Porém, o ex-apresentador do BBB afirmou que existe possibilidade dele voltar, mas agora, quer parar.

Além disso, o “The voice Brasil” será o último trabalho do jornalista, esse ano. A décima temporada do reality musical ficará no ar até 23 de dezembro.