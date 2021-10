As mentiras mais chocantes já contadas por celebridades

Kim Kardashian Numa entrevista de 2007, Kim Kardashian negou a existência de um vídeo seu durante um momento de intimidade. “Não há fita de s e x o! Ray J não é o tipo de cara que faria algo por vingança. Não há dinheiro no mundo que possa me convencer a liberar qualquer gravação, mesmo que eu tivesse uma.”

Alguns meses depois e a cobiçada fita apareceu, para desespero da Kardashian. “Peço desculpas por não ter sido honesta publicamente, mas ninguém espera que isso um dia venha à tona. Na época isso era tudo o que eu poderia ter dito”, declarou Kim.

Anitta A cantora mentiu para o apresentador Fausto Silva ao dizer que estava internada para não participar do especial ‘Melhores do Ano’ do ‘Domingão do Faustão’. Ela havia feito uma plástica no nariz e queria preservar a imagem. Supostamente, o apresentador teria enviado um helicóptero e até cadeira de rodas para buscá-la. Ela acabou se apresentando com as bandagens no nariz.

Angelina Jolie – Durante o processo de divórcio de Brad Pitt e Jennifer Aniston, Jolie alegou que não havia se envolvido com Brad. No entanto, apenas alguns meses após o divórcio, a atriz anunciou que estava grávida do filho dele. Sabe-se agora que o romance começou muito mais cedo, enquanto Brad ainda era casado com Jennifer Aniston.

Kylie Jenner – Jenner alegou que seus lábios estavam mais volumosos por causa da técnica de maquiagem que estava fazendo. Depois, ela confessou que tinha feito preenchimentos labiais. “Eu tenho preenchimentos labiais temporários, é só uma insegurança minha. Eu queria admitir, mas as pessoas são tão rápidas em me julgar em tudo. Por isso eu escondi alguns fatos, mas eu não menti”, disse ela.

Bianca Andrade – A blogueira e empresária, que ficou conhecida nas redes sociais como Boca Rosa, emagreceu mais de 10kg e dedicava o feito a “comidinhas da terra”. Em 2017, durante o intervalo de um programa de rádio, a bela deixou escapar que havia feito uma lipoaspiração: “Aqui é bate-papo sincero, né? Não tem mentira. Vão perguntar da lipo. O que eu falo?”, perguntou à mãe. Acontece que o programa também estava sendo exibido ao vivo no Facebook, inclusive o intervalo. Pegou muito mal pra Bianca.

Britney Spears – O ex-casal estava em um relacionamento sem s e x o . Ou assim Spears alegou. “A questão da v i r g i n d a d e é uma decisão pessoal e reflete como me sinto agora sobre mim mesma. Há tantas emoções envolvidas que eu gostaria de poder esperar até saber que estou com a pessoa certa e casada.”

Algum tempo depois, Timberlake não respeitou o posicionamento da cantora e confessou que os dois tiveram relações. Britney explicou: “Foram dois anos do meu relacionamento com Justin. E eu pensei que ele era o único. Mas eu estava errada. Eu não achei que ele ia num programa de TV e me entregar.”

Bill Clinton – Em 1998, o então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi à TV negar qualquer envolvimento com uma estagiária da Casa Branca. O problema é que ele se envolveu sim. E muito!.

Taylor Swift – A música “Famous”, de Kanye West, de 2016, teve letras controversas sobre Taylor Swift. A assessoria de imprensa da cantora negou que a letra tivesse sido aprovada por Taylor.

No entanto, mais tarde, um vídeo de um telefonema entre os dois veio à tona na internet, e parece que Swift estava bem ciente da música.

Paris Hilton – Paris Hilton negou que tivesse usado d r o g a s. Ela fez isso no “Larry King Live” depois de ser liberada da cadeia.

Pouco tempo depois, surgiram fotos da socialite fumando m a c o n h a. Anos mais tarde, ela foi presa por posse de c o c a í n a.

Alexandre Frota – O fortão deu o que falar em 2017, quando anunciou no Twitter que estava cursando Sociologia, “pagando integral, sem bolsa”. Acontece que a faculdade em que alegou estar estudando não tem nem curso de Sociologia. O que será que passou na cabeça dele?

Perlla – A cantora de Funk veio a público denunciar que havia recebido uma notificação do condomínio por usar roupas inadequadas, ela até postou o bilhete. Mas internautas descobriram que o documento era de uma moça de Brasília que tinha relatado o acontecido para um jornal local. Perlla deletou o post mentiroso.

Felipe Titto – Felipe Titto afirmava ser um ator-mirim do programa ‘Rá-Tim-Bum’ no quadro ‘Senta Que Lá Vem história’. Acontece que o verdadeiro menino do sofá da TV Cultura veio a público e contestou a informação que estava escrita no site oficial de Felipe. Pegou mal!