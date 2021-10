Ator da Globo pula em rio para recuperar celular: “Caiu na água e foi ao fundo”

De férias em Paris, na França, Max Fercondini precisou entrar no rio Sena para recuperar o seu celular. O ator contou que o aparelho caiu na água sem querer.

“A primeira e a última foto contam a história da minha queda no rio Senna em Paris para recuperar meu celular que caiu dentro da água e foi ao fundo. Por sorte, nessa margem tinham umas pedras mais rasas que me ajudaram nessa busca maluca. Se eu não tivesse conseguido pegar meu telefone de volta, eu não teria feito os registros que fiz dessa minha passagem por Paris e muito menos poderia compartilhar com vocês o que eu vi. Portanto, quero saber qual a foto que vocês gostaram mais. De 1 a 10. PS: Molhado na beira do Senna, mas comendo caviar…”, escreveu.

“Nas margens do Rio Senna eu sentei e chorei”, brincou uma fã. “Perrengue mais que chic”, disparou outro. “A última secando na beira do rio Senna está demais”, continuou mais uma. “Valeu a pena resgatar o celular”, disse outra.