Auxílio emergencial: Liberada consulta ao calendário da 7ª parcela; veja aqui

A Caixa Econômica Federal já autorizou a consulta das datas de pagamento da 7ª parcela do auxílio emergencial, considerada até o momento a última rodada da prorrogação do programa em 2021. Os valores do benefício seguem os mesmos, com quantias entre R$ 150 e R$ 375.

Apesar de não haver uma confirmação, rumores apontam para uma movimentação do governo federal em estender por mais alguns meses o auxílio emergencial. A ideia é que ele perdure por mais dois meses ou chegue a operar até o mês de abril de 2022. Vale lembrar que são apenas informações preliminares e uma confirmação oficial ainda não foi feita.

Quando começam os pagamentos da 7ª parcela do auxílio emergencial?

No caso do público geral, os pagamentos da última rodada do programa vão começar na próxima quarta-feira, 20 de outubro. A princípio, os recursos serão depositados em conta poupança social digital. Em relação ao calendário de saques, a etapa está marcada para iniciar no dia 1º de novembro.

Já os beneficiários inscritos no Bolsa Família receberão a 7ª parcela dois dias antes que o público geral: na segunda-feira, 18 de outubro. Os repasses desse grupo são feitos de acordo com o último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para os demais, tem-se como ordem de pagamento o mês de aniversário.

Calendário 7ª parcela do auxílio emergencial

Veja abaixo as datas de pagamento da última parcela do auxílio emergencial:

Público Geral

Mês de nascimento Data do crédito em conta Data para saque em dinheiro Janeiro 20 de outubro 01 de novembro Fevereiro 21 de outubro 03 de novembro Março 22 de outubro 04 de novembro Abril 23 de outubro 05 de novembro Maio 23 de outubro 09 de novembro Junho 26 de outubro 10 de novembro Julho 27 de outubro 11 de novembro Agosto 28 de outubro 12 de novembro Setembro 29 de outubro 16 de novembro Outubro 30 de outubro 17 de novembro Novembro 30 de outubro 18 de novembro Dezembro 31 de outubro 19 de novembro

Inscritos no Bolsa Família

Dígito final do NIS Data de pagamento 1 18 de outubro 2 19 de outubro 3 20 de outubro 4 21 de outubro 5 22 de outubro 6 25 de outubro 7 26 de outubro 8 27 de outubro 9 28 de outubro 0 29 de outubro

Importante: com o fim do programa, o governo federal pode lançar no próximo mês o Auxílio Brasil, substituto direto do Bolsa Família. Por outro lado, caso a proposta seja adiada, existe a possibilidade de uma nova prorrogação do auxílio emergencial, dessa vez com menos beneficiários e com com possibilidade de redução no valor.