Brasil x Uruguai: veja onde assistir, escalações, desfalques e arbitragem do jogo desta quinta

— Foto: Arte/GloboEsporte.com

Brasil – Técnico: Tite

A seleção brasileira terá cinco mudanças na escalação em relação ao jogo contra a Colômbia, no domingo.

A principal novidade é a entrada de Raphinha entre os titulares. Na estreia com a amarelinha, o atacante foi o melhor em campo na virada sobre a Venezuela, com participação nos três gols. Na partida seguinte, ele novamente entrou bem no segundo tempo.

O atacante do Leeds entrará no lugar de Gabigol. Assim, Gabriel Jesus jogará mais centralizado.

As outras alterações estão na defesa. Ederson volta ao gol no lugar de Alisson; Éder Militão, machucado, dá lugar a Lucas Verríssimo. Ele formará dupla de zaga com Thiago Silva, que substituiu Marquinhos. Por fim, Émerson Royal ganha chance no lugar de Danilo, o único jogador do Brasil que disputou todos os jogos das Eliminatórias até agora.

Quem está fora: Éder Militão (lesão no músculo posterior da coxa direita), Casemiro (cortado por infecção no dente) e Matheus Cunha (cortado por lesão na coxa).

Pendurados: Marquinhos, Thiago Silva, Éder Militão, Gerson, Lucas Paquetá, Gabriel Jesus e Gabigol.

Provável escalação da seleção brasileira para enfrentar o Uruguai — Foto: ge

Uruguai – Técnico: Óscar Tabárez