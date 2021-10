Caiu? WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar; internautas reclamam de queda das redes sociais

As redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar no começo da tarde desta segunda-feira (4). As redes sociais pertencem ao grupo administrado pelo programador e empresário Mark Zuckerberg.

Whatsapp, Facebook e Instagram caíram. O ministro da magia está morto. Eles estão vindo, eles estão vindo… — Thiego Novais (@thiegonovais) October 4, 2021

No Twitter, internautas reclamaram da instabilidade. “Instagram e whatsapp caíram e eu achando que era minha internet!!”, escreveu um dos usuários.

Obrigado twitter por nao ser vendido para o Mark Zuckerberg.#WhatsApp pic.twitter.com/AmlLgxEKLd — o tal do patrão da web (@hitalooficiall) October 4, 2021

Internautas relataram no Twitter, por volta das 12h40 desta segunda-feira (4), que o aplicativo de mensagens WhatsApp e o Instagram estavam fora do ar. O problema afetou tanto usuários Android quanto iOS.

Ainda não se sabe quais seriam as causas da instablididade. O problema estaria afetando usuários de todo o mundo.

O Mark Zuckerberg nervosinho chutando todos os cabos e derrubando WhatsApp, Facebook e Instagram pic.twitter.com/LIn5HV5HIH — ENQUETES_STORYS (@enquete_storys) October 4, 2021

De acordo com a plataforma Down Detector, o número de reclamações sobre instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook aumentou exponencialmente por volta das 12h40.

No Twitter, até famosos como Felipe Neto relataram dificuldades para acessar os aplicativos.

Existem 2 tipos de pessoas agora: – dane-se q o whats caiu, não respondo ngm mesmo – TODA-MINHA-VIDA-SOCIAL-ACABOU — Felipe Neto (@felipeneto) October 4, 2021

No caso do Instagram, não está sendo possível utilizar nenhuma das ferramentas da rede social, como ver os stories, abrir os perfis e conversar através do direct. Já no WhatsApp, as mensagens não estão sendo enviadas ou recebidas.

Whatsapp caiu mas q porra é essa — Felipe Neto (@felipeneto) October 4, 2021

De acordo com o Down Detector, o problema também afeta o Facebook. Lembrando que essas três redes sociais fazem parte do mesmo conglomerado, o que aponta um possível problema no servidor.