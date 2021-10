Caso Henry: promotor detona Jairinho e Monique e cita prazer em machucar e vantagem financeira

A defesa de Jairinho afirma que a morte foi não desejada e que mostrarão que as provas colhidas no inquérito e pelo Ministério Público são irregulares. A defesa de Monique diz que as audiências são a chance de apresentar de maneira oficial uma nova versão do caso. No começo das investigações, logo após a morte de Henry, o casal era representado pelo mesmo advogado.