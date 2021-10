Centro Cultural Senzala de capoeira realiza o maior evento de capoeira do estado do Acre; veja imagens

O Centro Cultural de Capoeira realizou do dia 19 ao 24 de outubro um dos maiores eventos de capoeira do estado do Acre. O evento denominado IÊ CAMARADINHA já está na sua 13° edição e como de costume foi idealizado e organizado pelo Contramestre Chiclete.

O Projeto IÊ CAMARADINHA, existe há cerca de 16 anos, sempre trabalhando de forma social nas comunidades mais carentes da região do Segundo Distrito de Rio Branco e no município de Cruzeiro do Sul, levando além de capoeira outras inserções culturais, como Carimbó, puxada de rede, maculelê e samba de roda.

O evento anual começou nesta terça-feira (19) e finalizou neste domingo (24). Na terça-feira teve um curso de Capoeira com o Mestre Deco, da Cidade de Angra dos Reis do Rio de Janeiro, com o Mestre Renato Maluco de Roraima, teve uma oficina de percussão e samba de roda com DJ Capoeira da Cidade de São Paulo, teve aulão de capoeira com Zóio de São Paulo e também uma oficina de confecção de tambor e maracá e oficina de Carimbó com os mestres da cultura popular, conhecido como mestre Carimbó, na capoeira, conhecido como Leopardo de Alter do Chão no estado do Pará.

O contramestre Pesado do município de Porto Velho, no estado de Rondônia, e outros professores do Rio de Janeiro também marcaram presença nessa programação da Capoeira.

As oficinas aconteceram no Barracão da Capoeira localizado na rua Baguari, no bairro Taquari, no Centro Cultural do Taquari, no bairro 6 de Agosto, na Escola Roberto Sanches. O Batizado de Capoeira contemplou cerca de 100 crianças que aconteceu na Chácara do Senador Sérgio Petecão, na BR-364, onde teve diversas intervenções culturais como: puxada de rede, tecido acrobático e a programação treinou com a tradicional roda do Novo Mercado Velho, que já é feita em todo primeiro domingo do mês desde 2015, ou seja, 6 anos de existência.

O Projeto IÊ CAMARADINHA é realizado de forma independente sem ajuda das leis de incentivo, mas teve o apoio da Fundação Garibaldi Brasil, atrás da Prefeitura de Rio Branco, do vereador de Rio Branco Fábio Araújo, Deputado José Bestene, Senador Sérgio Petecão, Senadora Mailza Gomes e o Prefeito Mazinho Serafim, de Sena Madureira.

Vejas as fotos do encontro: