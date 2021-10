Cobiçados pelos bandidos: veja os 10 SUVs mais roubados ou furtados

No período de janeiro a agosto deste ano, São Paulo teve 2.988 ocorrências de roubo ou furto de SUVs registradas em todo o Estado.

As informações são da Ituran, empresa de rastreamento veicular, com base em informações atribuídas à Secretaria da Segurança Pública do governo paulista. A pedido de UOL Carros, a companhia listou os dez SUVs mais furtados ou roubados nos primeiros oito meses de 2021.

Segundo Rodrigo Boutti, gerente de operações da Ituran, no caso específico dos utilitários esportivos, os exemplares com dois a cinco anos de fabricação são os mais visados, responsáveis por 31,5% do total de roubos ou furtos no período.

