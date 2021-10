Cobra gigante é retirada de floresta por escavadeira; veja vídeo

Enquanto explorava a floresta tropical de Dominica, no Caribe, um grupo de trabalhadores se deparou com uma cobra gigante. Medindo ao menos 3 metros de comprimento, o animal foi retirado da folhagem com a ajuda de uma escavadeira.

De acordo com o jornal The Mirror, o animal estava vivo quando foi removido de seu habitat. Vídeo do momento foi compartilhado no TikTok e já acumula mais de 80 milhões de visualizações.

😳 Cobra gigante é retirada de floresta por escavadeira Animal estava sob vegetação em Dominica, no Caribe pic.twitter.com/BKe2FJMfY8 — Metrópoles (@Metropoles) October 22, 2021

Nas imagens, a cobra surge debruçada sobre as pás da escavadeira. O corpo enorme do bicho impressiona o grupo em volta, que solta comentários surpresos.

Nas redes sociais, muitos chegaram a comparar o réptil a um dinossauro. Não foi informado, porém, o motivo de os trabalhadores terem retirado a jiboia da floresta.