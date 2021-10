Com ponto de ônibus sem cobertura, cadeirante espera coletivo no sol em Rio Branco

Um internauta que passava ao lado da loja Havan, na entrada do bairro Calafate, em Rio Branco, registrou a imagem de um ponto de ônibus sem cobertura, com diversas pessoas expostas ao sol. Em vídeo enviado à reportagem do ContilNet, registra pessoas em pé e uma pessoa usuária de cadeira de rodas.

De acordo com o diretor de transporte da RBTrans, Clendes Vilas Boas, a equipe de reconstrução dos pontos de parada de ônibus já retornaram com os trabalhos, estão reformando e em breve todas serão reconstruídas. A RBTrans é responsável por fazer a manutenção dos pontos de ônibus da capital, além de outros serviços de transporte.

Veja vídeo: