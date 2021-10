Da Serra do Divisor e Rio Moa: entrevista exclusiva com Miss Mâncio Lima, candidata ao Miss Universo Acre 2021

Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher.

Vitória Silva da Costa de Brito é natural de Rio Branco, moradora do bairro Jardim Europa. E com apenas 23 anos de idade foi escolhida a Miss Mâncio Lima e representante do município do famoso Rio Moa e Serra do Divisor, no concurso Miss Universo Acre 2021, organizado pela promoter Meyre Manaus.

Servidora Pública e graduanda nos cursos de fisioterapia e economia, a acreana concilia uma rotina de trabalhos na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos e estudos. Vitória tem uma agenda tumultuada nos dias finais que antecedem o concurso. Exercer várias funções, e uma agenda corrida, tem sido um dos desafios da acreana para o Miss Universo Acre, que acontece na próxima quinta-feira (7) no Gran Reserva com cobertura e transmissão do site ContilNet.

Vitória conversou com o site ContilNet na manhã desta quarta-feira e contou como iniciou o sonho de participar do Miss Acre e também mais detalhes em entrevista exclusiva para este colunista. Confira!

Douglas Richer: Como surgiu esse sonho? Você sempre almejou participar de concursos de beleza e trabalhar como modelo?

Vitória Silva: Então, ser Miss surgiu através do convite que recebi e incentivo de amigos, e quando adentrei com os ensaios do concurso fui me identificando.

Douglas Richer: Como é dividir a vida com trabalhos profissionais e os estudos?

Vitória Silva: É um desafio tão grande exercer várias funções, hoje tenho o papel de servir a população de Rio Branco como servidora pública cuidando dos nossos jovens, que buscam por oportunidades na sociedade como primeiro emprego, incentivo ao estudo e atendendo jovens que vivem à margem da sociedade, através dos Direitos Humanos.

No âmbito acadêmico, sempre tive uma rotina bastante regrada desde pequena, hoje sou graduanda de Fisioterapia e Economia, duas áreas distintas, porém que cuidam de pessoas.

Sempre tive a visão que a educação é o primordial para a mudança de vida que eu sempre almejava, hoje já estou colhendo meus frutos através dos meus estudos e assim vou prosseguir por muito tempo.

Douglas Richer: Quais as expectativas para essa disputa?

Vitória Silva: Como todas as meninas é sair vencedora, porém o mais importante é a experiência adquirida ao longo dos últimos 30 dias. Cada uma de nós tem uma beleza distinta e por chegar até a final já somos vitoriosas.

Douglas Richer: Você é natural de Mâncio Lima?

Vitória Silva: Não, porém tenho sempre visitado o município.

Douglas Richer: Como você se sente representando o município de Mâncio Lima?

Vitória Silva: Me sinto tão orgulhosa por estar representando Mâncio Lima. É conhecida por ser o munícipio mais ocidental do Brasil, têm suas atrações turísticas as belezas naturais como a nascente do Rio Moa e o Parque Nacional da Serra do Divisor, um dos parques mais conservados pela fauna e flora do Acre e Amazônia. Sou apaixonada pela floresta, então quando descobrir que iria levar o nome de Mâncio Lima para o concurso de beleza mais importante do nosso Estado, eu não deixaria de enfatizar todas riquezas do município onde vive pessoas humildes e acolhedoras que estão distantes da capital, mas que não deixam de ter orgulho de morar em uma cidade pequena, pouca assistida, porém de grande relevância para o Acre.

Douglas Richer: Onde você se imagina daqui alguns anos?

Vitória Silva: Me vejo colhendo os frutos dos meus estudos, e contribuindo para o crescimento socio, político, e econômico do meu estado. Ajudando as pessoas a não sofrerem com tanta desigualdade social e para que os futuros jovens tenham mais oportunidade em suas vidas.

Douglas Richer: Caso seja eleita a Miss Acre 2021, você se sente preparada para representar o AC?

Vitória Silva: Sim, vejo que hoje o concurso ele exige não somente a beleza da mulher, e sim um conhecimento e estudo mais amplo em todas as áreas. Se caso eu seja a vencedora, quero mostrar que todas as meninas independentes de classe social, cor, raça, gênero podem participar de um concurso de beleza, e ter chances de ganhar.

Veja fotos da Miss Mâncio Lima, Vitória Silva, candidata ao Miss Universo Acre 2021: