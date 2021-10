Dado Dolabella é acusado de agredir outra ex-namorada

Dado Dolabella engatou um relacionamento de sete meses com Marina Dolabella, sua prima, no começo de 2020. Após a separação, o ator foi acusado de agredir a então namorada, mas negou a informação. Porém, segundo informações do jornalista Erlan Bastos, da coluna EM OFF, o famoso pode ter mentido.

O colunista teve acesso exclusivo ao boletim de ocorrência registrado por Marina Dolabella em outubro de 2020, onde ela acusa Dado de agressões físicas, com tapas, socos no rosto e puxões de cabelo. Além disso, o ator xingou a ex-namorada de piranha, nojenta e mentirosa, meses após o término, em um reencontro na casa de Marina.