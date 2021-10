Datena para programa ao vivo e comunica demissão da Band: “Não vai ter natal”

Consolidado como uma das maiores estrelas da Band, Datena já foi descartado da emissora no passado, e passou por um verdadeiro perrengue no final do ano. Em suma, o veterano aproveitou a edição desta terça-feira (26) do ‘Brasil Urgente’ para relembrar a vez em que quase ficou desempregado, ainda no início de sua carreira,

Em resumo, o apresentador explica que repentinamente recebeu uma ligação no fim de dezembro, lhe demitindo de maneira inesperada. Na época, ele ganhava proporcionalmente a um repórter, e sustentava sua esposa e filhos com o salário que recebia apenas na emissora dos Saad. “Uma vez me ligou um cara que já morreu, deve estar no inferno hoje em dia. No dia 13 de dezembro, o cara me mandou embora aqui da Band. Ele deve estar queimando no inferno”, relembrou Datena. Em seguida, ele deixou claro que ficou apavorado com a situação, já que precisava do salário para conseguir bancar as contas de sua família. “Como que eu ia contar para minha mulher e para os meus três filhos que não a ter Natal? Não ia ter Natal! Eu ganhava o relativo hoje a 6 mil reais, era repórter”, contou o apresentador. Leia mais em IG, clique AQUI!