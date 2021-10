Dia do professor, RB atinge mais de 400 mil doses de Covid-19 e mais: os destaques desta sexta no ContilNet

Fique mais informado com os destaques desta sexta-feira, 15, com as matérias das mais variadas categorias do site.

Em boletim, Friale anuncia alerta de temporais para este fim de semana: “Temperatura cai”

O pesquisador Davi Friale publicou um boletim no site O Tempo Aqui com alerta de temporais, chuvas fortes, raios e ventanias para este final de semana, que deve registrar temperaturas amenas. As chuvas devem ocorrer com intensidade até a próxima quarta-feira, 20, na maior parte do Estado do Acre. Leia na íntegra.

Rio Branco atinge mais de 400 mil doses de Covid-19; 10 mil pessoas ainda não buscaram segunda dose

A campanha de vacinação de Covid-19 realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) alcançou o número de 403.591 doses aplicadas, dentre esse número estão registrados a quantidade de primeira dose aplicadas com 272.809, já a quantidade de segunda dose aplicada são 135.822, incluindo a dose única da vacina Janssen. Veja mais.

Dia do Professor: Salário da categoria no Acre está fora do TOP 10 nacional, diz levantamento

Um levantamento publicado nesta sexta-feira (15), Dia do Professor, pela plataforma Catho, mostra que o Acre não está entre os Estados do Brasil que melhor pagam os profissionais da educação. Saiba mais.

Dia do professor: No AC, profissionais usam redes para transpor pandemia e espalhar humor e nostalgia

O dia do professor é uma data comemorativa que teve origem com um Decreto Imperial, de Dom Pedro I, em 15 de outubro de 1827, que criou o Ensino Elementar no Brasil para meninos. Após 125 anos, em 1947, um professor paulista idealizou transformar a data em feriado em homenagem aos professores do Brasil. Desde então, no dia 15 de outubro todos os anos, quando a escola não determina feriado, os alunos comemoram com os professores realizando festas e brincadeiras. Leia na íntegra.

No AC, professora cede espaço em casa para que ex-aluna da Zona Rural inicie os estudos na Ufac

Uma história que começou em meados de 2008, na escola Major João Câncio, no KM-80 da Transacreana, se entrelaçou de uma forma ainda mais intensa em meados de 2021. A professora aposentada Raimunda Bessa, de 55 anos, que conheceu a estudante Katrine Alves, de 19 anos, no dia a dia escolar da Zona Rural, hoje cede espaço à jovem em sua residência para que ela possa realizar o sonho de cursar Letras Inglês na Universidade Federal do Acre (Ufac). Conheça mais sobre a história.

Covid-19: Rio Branco e todo Baixo Acre regride para bandeira amarela em classificação de risco

O Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 divulgou nesta sexta-feira (15), a nova classificação de risco das regionais acreanas. Considerando os níveis de risco, a Regional do Alto Acre que compreende os municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri avança da bandeira amarela para a bandeira verde. Saiba mais.