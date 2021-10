Dia do Professor: Salário da categoria no Acre está fora do TOP 10 nacional, diz levantamento

Um levantamento publicado nesta sexta-feira (15), Dia do Professor, pela plataforma Catho, mostra que o Acre não está entre os Estados do Brasil que melhor pagam os profissionais da educação.

Em todo o país, as médias salariais oferecidas variam de R$ 1.700 a R$ 5 mil. As unidades que oferecem a maior média de remuneração atualmente são o Distrito Federal (R$ 5.167,64), Pará (R$ 4.341,34) e Maranhão (R$ 4.223,44).

O Acre vem em 12º lugar, com R$ 3.386,51, logo atrás do Rio de Janeiro, que paga R$ 3.399,90.

O Rio Grande do Norte é o estado que oferece a menor remuneração para os educadores, com uma média de R$ 1.798,51.

“Na divisão por especialidade, os professores de ensino superior são os que recebem salário acima da média: até R$ 7.130,89. Os educadores do ensino médio vêm logo depois, com ofertas de salários de R$ 3.861,64 para práticas pedagógicas e de R$ 3.749,40 para o ensino de línguas estrangeiras”, diz o trecho de uma reportagem do G1.

“Já os que atuam no ensino fundamental recebem entre R$ 2.941,3 e R$ 3.035,21 para ensinar educação física e matérias regulares, respectivamente”, continua.

CONFIRA O RANKING: