Rio Branco atinge mais de 400 mil doses de Covid-19; 10 mil pessoas ainda não buscaram segunda dose

A campanha de vacinação de Covid-19 realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) alcançou o número de 403.591 doses aplicadas, dentre esse número estão registrados a quantidade de primeira dose aplicadas com 272.809, já a quantidade de segunda dose aplicada são 135.822, incluindo a dose única da vacina Janssen.

De acordo com a Semsa, 84,63% da população, que é público-alvo da campanha de vacinação, já tomaram a primeira dose da vacina. Os dados do Setor de Acompanhamento da Vigilância Epidemiológica apontam que para completar o ciclo vacinal, 10 mil pessoas ainda não buscaram tomar a segunda dose, mesmo com a diminuição do intervalo entre as doses.

O Ministério da Saúde reduziu o intervalo entre a primeira e a segunda dose da Pfizer para 21 dias e da Astrazeneca para 60 dias, mesmo assim, a população ainda não buscou tomar a segunda dose. Além disso, a plataforma do Sistema Único de Saúde (SUS) ainda não disponibilizou dados sobre a quantidade de dose de reforço, ou terceira dose, aplicados no Acre.

De acordo com a Semsa, aproximadamente 25 mil pessoas não tomaram a primeira dose da vacina e estima-se que parte dessas pessoas residem na Zona Rural de Rio Branco e, por isso, a Prefeitura de Rio Branco planeja realizar uma ação de busca ativa na próxima semana, levando vacina para essa população, com três ramais por dia.