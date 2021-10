Em Rio Branco, mais de 400 servidores da Prefeitura sofrem atraso no salário por portabilidade no BB

Pelo menos 400 pessoas que fazem parte do quadro da Prefeitura de Rio Branco, entre efetivos, aposentados e comissionados, estão sem receber o salário do mês, de acordo com uma denúncia anônima feita ao ContilNet.

O problema, de acordo com o diretor de comunicação do executivo municipal, Ailton Oliveira, acontece porque os funcionários não procuraram o Banco do Brasil para fazer a portabilidade das contas.

Antes, o banco responsável pelo pagamento era a Caixa Econômica Federal. A prefeitura vem anunciando nas suas contas oficiais que os servidores devem buscar as agências do BB o quanto antes para que recebam os proventos.

“A maioria dos funcionários já foi até às agências, mas ainda tem um número que ultrapassa 400 que ainda não fez a portabilidade e, por isso, o salário não está na conta”, destacou Oliveira.

Na semana passada, as agências passaram a atender até na parte da tarde e no sábado para dar conta da demanda.

A orientação da Prefeitura é que os servidores que ainda não fizeram a portabilidade procurem uma das agências o quanto antes para que possam receber os salários.