Especial de fim de ano com Roberto Carlos na Globo terá homenagem ao filho e estrelas da MPB

A Rede Globo já definiu que o tradicional especial de final de ano de Roberto Carlos será exibido no dia 23 de dezembro e contará com a participação de grandes nomes da Música Popular Brasileira. Ao contrário do que aconteceu em 2019 e 2020 devido à pandemia, quando foram exibidas reprises dos melhores momentos, o especial de 2021 será totalmente inédito.

As gravações estão previstas para acontecerem em duas etapas na segunda quinzena de novembro e o cantor dividirá o palco com dez convidados. A produção já fez os convites e está no aguardo da confirmação de Chico Buarque de Holanda, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gal Costa, Gilberto Gil e Erasmo Carlos, entre outros.