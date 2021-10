Explosão de celular mata jovem no AC, greve da Saúde, concurso e acreano assassinado pelo namorado; veja as mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

Na nossa retrospectiva semanal você confere tudo.

SEGUNDA-FEIRA

Prefeitura de Rio Branco divulga edital com quase 100 vagas para Saúde em níveis fundamental, médio e superior; veja

A Secretária Municipal de Saúde de Rio Branco divulgou na edição do Diário Oficial desta segunda-feira (18) um processo seletivo para níveis fundamental, médio e superior para a contratação temporária de auxiliar em farmácia, agente de vigilância em saúde, educador social, técnico de laboratório, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico clínico geral, ginecologista, pediatra, psiquiatra, nutricionista, psicólogo e terapeuta ocupacional. Ao todo, são 97 vagas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Filha de ex-deputado é presa acusada de integrar quadrilha que distribuía droga para o Acre

A filha do ex-deputado federal por Rondônia, Nilton Capixaba, Natielly Balbino, de 35 anos, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça rondoniense acusada de integrar uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas que tinha como rota o Acre. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Jovem acreano é assassinado pelo próprio namorado no RJ após término de relacionamento

O jovem Jheison Duarte, de 32 anos, natural de Assis Brasil, no interior do Acre, foi assassinado a facadas pelo próprio namorado em seu apartamento, nas primeiras horas da manhã de segunda-feira (19), no Rio de Janeiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Delegada no AC dá duro recado à criminosos: “Não iremos admitir qualquer tipo de intimidação a policial”

A delegada Mariana Gomes, titular da Delegacia de Manoel Urbano, publicou um vídeo na noite desta segunda-feira (18), afirmando de maneira incisiva que qualquer tipo de intimidação ou ameaça aos policiais terá uma resposta rápida e à altura do que for verificado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Jovem morre em Rio Branco ao usar celular conectado na tomada enquanto escutava música

Uma jovem de 28 anos morreu em Rio Branco nesta quarta-feira (20) ao usar um celular que estava sendo carregado. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Criminosos encapuzados invadem drogaria e explodem caixa eletrônico em Rio Branco; vídeos

Dois criminosos invadiram uma drogaria na madrugada desta quarta-feira (20), que fica localizado na rotatória do bairro Tancredo Neves, região da parte alta da Cidade de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Motorista de app desaparecido há 4 dias é encontrado amarrado e encapuzado na Estrada do Amapá

O motorista de aplicativo Macicley Ferreira da Silva, que estava desaparecido desde a noite da última segunda-feira (18), foi encontrado pela polícia na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco. CONFIRA NA ÍNTEGRA

Pecuarista preso na Operação Fake Bois expunha animais de luxo em programa de TV

Uma semana antes de ser preso pela Polícia Civil na última segunda-feira (18), na quinta fase da “Operação Fake Boi”, batizada de “A Queda do Peão”, o principal implicado no caso, o pecuarista Guilherme Salmazo, preso em uma fazenda no município de Senador Guimard, teve a qualidade de seus animais elogiada no programa “Giro do Boi”. O programa “O Giro do Boi” é uma plataforma de comunicação (TV e Internet) cujo objetivo é apoiar o pecuarista brasileiro. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Em boletim, Friale alerta para chegada de frio polar, com temperaturas atingindo 18ºC

O pesquisador Davi Friale anunciou a chegada de mais uma onda polar onde as temperaturas poderão atingir entre 18 e 20ºC ao amanhecer da próxima terça-feira (26). CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Saúde do AC pode entrar em greve em novembro, diz presidente do Sintesac

Saiu do Diário Oficial do Estado, edição desta sexta-feira (22), convocação de assembleia para os profissionais membros do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac). De acordo com chamamento, algumas das pautas são: apresentação da Agenda de negociação com o governo; deliberação sobre deflagração de greve; além de informe sobre a situação dos servidores ‘irregulares’. CONFIRA NA ÍNTEGRA.