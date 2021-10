Em boletim, Friale alerta para chegada de frio polar, com temperaturas atingindo 18ºC

O pesquisador Davi Friale anunciou a chegada de mais uma onda polar onde as temperaturas poderão atingir entre 18 e 20ºC ao amanhecer da próxima terça-feira (26).

Segundo ele, o tempo começa a mudar “radicalmente” a partir do domingo (24) e o frio chega na noite para segunda-feira (25).

“Assim, entre domingo e terça-feira próximos, as condições atmosféricas estarão extremamente instável, com chuvas intensas, que, em alguns pontos, poderão ser acompanhadas de raios e ventanias”, escreveu em seu site O Tempo Aqui.

Na segunda-feira, durante a tarde, as máximas ficam abaixo de 25ºC, principalmente nas regiões de Rio Branco e Brasileia.

“Os temporais, com chuvas fortes, começarão já no domingo, a partir da tarde, mas será na segunda-feira que o dia estará com céu encoberto e as chuvas ocorrerão a qualquer hora”, diz.

Mas até o sábado (23), o tempo fica quente, com predomínio de sol e nuvens, mas mesmo assim poderão ocorrer chuvas passageiras e pontuais, principalmente no vale do Juruá e na região de Tarauacá.

Friale finaliza com um aviso: “Voltamos a alertar para a alta probabilidade de ocorrência de sérios transtornos à população no início da próxima semana, como rápida inundação de ruas, queda de galhos e árvores, destelhamentos e danos às edificações, além do perigo potencial dos raios. Portanto, é necessário que a população e as autoridades fiquem atentas nesses dias. Desta forma, poderão ser evitados maiores prejuízos ou transtornos”