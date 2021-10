Famílias recorrem a fogão a lenha após gás chegar a R$ 135: ‘Estou botando os meninos pra procurar madeira’, diz diarista

Diarista Sandra Josino, de Cacoal, diz que ganha R$ 100 por semana para uma família de 5 pessoas e, por isso, adotou fogão a lenha no início da pandemia. Atualmente, gás consome quase 10% do salário mínimo das famílias

Segundo a diarista, a única solução encontrada foi cozinhar as comidas que usam mais gás no fogão a lenha.

O preço do gás de cozinha já consome quase 10% do salário mínimo das famílias rondonienses, segundo uma pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Com o alto valor, a procura por fogão a lenha e a carvão cresceu no estado.

