Friale alerta chegada de frio, saúde pode entrar em greve e mais: os destaque desta sexta no ContilNet

Fique mais informado com as matérias que foram destaque desta sexta-feira, 22, no ContilNet.

Em boletim, Friale alerta para chegada de frio polar, com temperaturas atingindo 18ºC

O pesquisador Davi Friale anunciou a chegada de mais uma onda polar onde as temperaturas poderão atingir entre 18 e 20ºC ao amanhecer da próxima terça-feira (26). Segundo ele, o tempo começa a mudar “radicalmente” a partir do domingo (24) e o frio chega na noite para segunda-feira (25). Saiba mais.

Saúde do AC pode entrar em greve em novembro, diz presidente do Sintesac

Saiu do Diário Oficial do Estado, edição desta sexta-feira (22), a convocação de assembleia para os profissionais membros do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac). De acordo com chamamento, algumas das pautas são apresentação da Agenda de negociação com o governo; deliberação sobre deflagração de greve; além de informe sobre a situação dos servidores ‘irregulares’. Veja mais.

VEJA TAMBÉM: Sesacre diz que não foi informada sobre possibilidade de greve e revela prazo de novo concurso

Rio Branco registra redução de quase 9% em número de acidentes de trânsito, diz levantamento

A capital Rio Branco registrou redução de 8,9% no número geral de acidentes de trânsito em comparação com o ano de 2020. Isto é o que diz o levantamento realizado pela Assessoria de Análise Criminal da Polícia Militar do Acre (PMAC) e divulgado nesta quinta-feira (21). Os números em questão, por sua vez, são referentes aos meses de janeiro a setembro de 2021. Leia na íntegra.

Lei que obriga divulgação de escala de plantões médicos em RB divide opiniões; Sindmed revela preocupação

O vereador de Rio Branco, Arnaldo Barros, apresentou um projeto de lei que visa expor, de forma online, através do site da prefeitura de Rio Branco, a escala de médicos que trabalham a serviço do município no site eletrônico do executivo da capital. Saiba mais.

No AC, mais de 20% dos adolescentes assassinados em 2020 foram mortos por policiais, diz levantamento

O Acre está no top 10 de estados brasileiros que mais registrou mortes de adolescentes em intervenções policiais em 2020. Isto é o que diz o levantamento realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), divulgado nesta sexta-feira (22). Leia mais.