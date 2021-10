Goleiro é expulso por agredir companheiro que falhou em gol do adversário; confira o vídeo

O goleiro irlandês Aaron McCarey, atleta do Glentoran, da primeira divisão do campeonato da Irlanda do Norte, foi expulso durante partida contra a equipe Coleraine após ter agredido seu colega de elenco que havia falhado em um gol marcado pelo rival.

O vídeo do momento mostra McCarey, 29 anos, correndo em direção ao colega Bobby Burns logo após seu time ter sofrido o gol de empate em 2 a 2 aos 35 minutos do segundo tempo.

O goleiro vai em direção ao colega, o agarra pelo colarinho, o derrubando no chão. “Nunca vi nada como isso, foi um momento de loucura”, destacou o ex-jogador Paul Leeman, ídolo do Glentoran, que estava trabalhando como comentarista da partida.

BIG TALKING POINT 😲@Glentoran goalkeeper Aaron McCarey sees red for lashing out at team-mate Bobby Burns during their side's 2-2 draw with Coleraine at the Oval.

Report & reaction 👉 https://t.co/DDQkyaJAGB#bbcfootball #BBCIrishPrem pic.twitter.com/mRIhCw86wP

— BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) October 16, 2021