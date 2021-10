Hamilton fecha o dia na frente e lidera segundo treino da F1 na Turquia

A Mercedes adiou a troca de motor de Hamilton, mas alterou apenas um dos componentes de sua unidade de potência, o motor a combustão (ICE), acarretando em uma punição de dez posições no grid de largada do domingo.

Leclerc, um dos destaques do dia, também está com equipamento novo, já que fez sua troca na etapa anterior, no GP da Rússia. Neste fim de semana será a vez do companheiro do monegasco na Ferrari, Carlos Sainz, que larga em último no domingo.