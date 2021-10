Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta segunda

Notícias ruins

Data estelar: Mercúrio retoma progradação, Marte e Júpiter em trígono.

Notícias ruins sempre foram mais populares do que as boas, e isso não é culpa do sistema nem da grande mídia, é produto do apego que nossa humanidade tem ao sofrimento, o qual, aí sim, é explorado devidamente por grupos que semeiam desinformação. Hoje se encerra a retrogradação de Mercúrio, e muitos dirão que o apagão dos aplicativos do Facebook foram a prova de que durante esse período sempre acontece algo grave nas comunicações. Isso apenas comprova o apego de nossa humanidade ao sofrimento e à desinformação, porque no mesmo período houve um grande avanço de esclarecimento e informação através do vazamento dos documentos que indicam o quanto as regras do Facebook oprimem nossa humanidade, além da publicação dos documentos de Pandora. Nada disso é falha de comunicação, mas ampliação de entendimento.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Tem coisas que não merecem estresse nem briga, porém, outras há que precisam de confronto e cobrança, porque são valiosas o suficiente para que sua alma não as abandone à inércia. Assuma a liderança e faça o necessário.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Desejar o que precisa ser feito é o toque mágico que sua alma pode dar aos acontecimentos. Enquanto você cumprir suas obrigações sem as desejar, essa magia continuará brilhando pela sua ausência. E sua alma entediada.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se o que você pretendia não deu certo, chegou a hora de mudar os planos e se dedicar a algo completamente diferente. Não podendo fazer essa guinada radical, pelo menos comece a prospectar novos rumos para sua vida.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Intervenha nos assuntos mesmo que sua atitude seja rechaçada logo de entrada. Insista, porque este é um momento em que sua voz tem mais peso, e você poderá ajudar a desamarrar alguns nós que empacam a vida.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Todos os ingredientes que você precisa continuam por aí, ao alcance da mão, porém, estão desconectados entre si, dando a impressão, por isso, que algo falta. O que falta é sua alma alinhavar e integrar os ingredientes.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Sua alma precisa e deseja ter mais recursos, mas isso não é algo que se solucione exclusivamente com dinheiro. Mais recursos podem ser desenvolvidos através do aprimoramento do desempenho e estudando algo novo.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Tudo continua avançando, num cenário de altíssima complexidade, mas avança assim mesmo. Portanto, exorcize de sua mente as ideações desalentadoras, você não as merece e nem sequer seriam pertinentes ao momento.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/9 a 21/11)

Muitas de suas dúvidas perderam a validade, porque do jeito que as coisas andam acontecendo, se abriu um panorama completamente diferente daquele com o qual sua alma lidava até poucas semanas atrás. Tudo diferente.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Enquanto não ocorrem coincidências que façam as pessoas se reunirem, procure tomar as iniciativas pertinentes para você promover os encontros, porque neste momento sua alma precisa revitalizar a malha social.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Não importa o quê, importa que você faça bastante. Procure otimizar seu tempo, deixando de lado as distrações, e se concentrando em tudo que seja produtivo e que traga benefícios às pessoas que você influencia.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Passe todas suas ideias para a prática o mais rapidamente possível, porque só com o crivo da realidade concreta você conseguirá reconhecer a diferença entre fantasias e pressentimentos. Em frente com a prática.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Seja maior e mais forte do que as circunstâncias que oprimem você, porque um posicionamento firme faz milagres. Não é que tudo possa ser feito, mas com certeza, muito avanço pode acontecer com uma atitude firme.