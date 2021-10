O ex-jogador do Flamengo, Adriano Imperador, anda circulando por aí com R$ 200 mil pendurados no pescoço.

Ele chamou a atenção nas redes sociais ao postar fotos usando cordões de ouro. Uma das peças, feita de ouro amarelo e mais de 300 pedras de diamantes brancos e rubis, tem o nome dele e também a imagem da Igreja da Penha, perto da Vila Cruzeiro, comunidade da Zona Norte do Rio onde o ex-jogador nasceu. O cordão custa nada menos que R$ 120 mil.

