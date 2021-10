Jogador do PSG é assaltado por prostituta no semáforo, segundo jornal

Segundo a publicação, o atleta parou seu carro em um semáforo próximo ao parque Bois de Boulogne, localizado na região oeste de Paris, por volta das 20h. Ao parar no sinal vermelho, a garota teria entrado no carro e com algo semelhante à uma arma, teria pedido a carteira e o celular do jogador, que pediu para ficar com o telefone e teve apenas a quantia em dinheiro subtraída.

Para ficar com o celular, a assaltante teria colocado como condição que o jogador a deixasse em um outro lugar específico. De acordo com a matéria do Le Parisien, a região onde o assalto ocorreu é considerada como uma das mais perigosas de Paris.