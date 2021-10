Leonardo posta foto rara com a mãe e choca internautas: ‘Parece o Tarcísio Meira’

Nesta terça-feira (19), o cantor Leonardo publicou uma foto rara ao lado da mãe, Dona Carmem Costa. O sertanejo a parabenizou por mais um ano de vida, e os internautas começaram a comentar que existe uma grande semelhança entre ela e o ator Tarcísio Meira (1935-2021).

“Hoje é aniversário da minha mãezinha Dona Carmem! Desejo a senhora vida longa, que Deus continue te abençoando. Te amo”, declarou Leonardo.

Através dos comentários da publicação, os fãs do cantor deixaram mensagens bastante positivas, e começaram a fazer os comparativos. “Vixi só eu q achei q era uma montagem com o Tarcísio Meira?”, especulou um seguidor. “Olhei e pensei que fosse uma foto sua com o Tarcísio Meira”, opinou outro. “Sua mãe é irmã do Tarcísio Meira?”, brincou mais um.

Vale ressaltar que, na última segunda-feira (18), o nome do cantor Leonardo acabou se envolvendo em uma polêmica, após sua mulher, Poliana Rocha, ter comentado a respeito das traições que passou ao longo dos 25 anos casado com o artista. Através da mesma rede social, ela garantiu que o perdoou. “Fui traída sim, assumidíssima, me permiti perdoar, superei e construí uma família linda! O mérito é meu, como vou me sentir mal?”, escreveu.

