“Por incrível que pareça, já passei por situações embaraçosas devido à tatuagem. Olhar para o rosto de Messi no meu corpo faz os homens falharem na hora H. Já tenho o rosto do Messi tatuado na barriga, o que fiz quando ele ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo (Bola de Ouro) pela sexta vez, e pretendo fazer a mesma tatuagem que ele tem na perna esquerda”, contou a modelo para o Daily Star.

Suzy Cortez, modelo que fatura alto no OnlyFans, revelou que alguns homens “falham na hora H” quando se deparam com tatuagens que ela fez para o jogador Lionel Messi, de quem é grande fã.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!