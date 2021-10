Morre, aos 74 anos, Miguel de Oliveira, campeão mundial de boxe

Miguel, nascido na cidade paulista de São Manuel, começou a lutar boxe inspirado em lutas do ídolo Éder Jofre, primeiro brasileiro a se sagrar campeão mundial. Ia até mesmo ao cinema ver os combates de Jofre.

No início da década de 1970, com pouco mais de 20 anos, conquistou seu primeiro título brasileiro. Chegou a se credenciar para disputar o título mundial dos médio-ligeiros duas vezes, em 1973 e 1974, mas não levou o cinturão nenhuma das vezes diante do japonês Koichi Wajima.

Em 1975, contra o espanhol José Duran, no estádio Louis II, em Mônaco, foi à forra. Miguel venceu por pontos depois de 15 assaltos e logrou o título pelo Conselho Mundial de Boxe.