Operação Sossego, drama de haitianos no AC, WhatsApp fora do ar e mais: destaques do ContilNet nesta segunda

AC tem 17 municípios ameaçados de calor extremo por desmatamento e mudanças climáticas

Dos 22 municípios que compõem o Acre, 17 deles estão ameaçados de calor extremo por desmatamento e mudanças climáticas. O dado faz parte de um estudo publicado pelos pesquisadores Beatriz Alves de Oliveira, da Fiocruz; Marcus Bottino e Paulo Nobre, ambos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe); e Carlos Nobre, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA/USP). VEJA.

Guerra entre facções criminosas deixa um morto e um ferido no interior do Acre

O jovem Kenedy de Oliveira e Oliveira, de 19 anos, foi morto com um tiro nas costas, na noite deste domingo (3), no bairro José Moreira, parte alta da cidade de Brasiléia, no interior do Acre. VEJA.

“Operação Sossego”: Segurança realiza operação que coíbe perturbação no Acre

A ação integrada, que busca evitar que a população se sinta incomodada com sons e barulhos em volumes acima do permitido, ocorreu nas noites do último final de semana. Com o objetivo de trazer tranquilidade à população, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp/AC) realizou no último final de semana a “Operação Sossego” em casas noturnas e bares de Rio Branco. VEJA.

Folha de S.Paulo repercute drama de haitianos que usam AC como rota de fuga para Puerto Maldonado

O jornal Folha de S.Paulo repercutiu, no último dia 03 de outubro, a situação a que haitianos estão enfrentando nas travessias de fronteira entre o município de Assis Brasil e Puerto Maldonado, no Peru. A ideia dos refugiados é de chegar à América do Norte para tentar buscar uma vida melhor e poder sustentar familiares que ainda vivem no Haiti.

VEJA.

Acre registra mais de 200 focos de queimadas apenas nos primeiros dias de outubro, diz Inpe

O Estado do Acre registrou 253 focos de queimadas entre os dias 1 e 3 de outubro de 2021 com os dados do satélite AQUA, apontados no Relatório de Queimadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas. VEJA.

Caiu? WhatsApp, Instagram e Facebook fora do ar; internautas reclamam de queda das redes sociais

As redes sociais WhatsApp, Instagram e Facebook ficaram fora do ar no começo da tarde desta segunda-feira (4). As redes sociais pertencem ao grupo administrado pelo programador e empresário Mark Zuckerberg. VEJA.