Acre registra mais de 200 focos de queimadas apenas nos primeiros dias de outubro, diz Inpe

O Estado do Acre registrou 253 focos de queimadas entre os dias 1 e 3 de outubro de 2021 com os dados do satélite AQUA, apontados no Relatório de Queimadas da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas.

O município de Capixaba foi quem registrou o maior número com 36 focos de queimada, já Xapuri marcou 32 focos, a capital acreana ficou em terceiro lugar, com 28 focos. Os municípios com menores números foram Plácido de Castro com apenas 1 foco e Jordão com nenhum registro.

Em relação ao mesmo período do ano anterior, os focos de queimadas diminuíram em aproximadamente 52%, uma vez que entre 1 a 4 de outubro de 2020 registraram 536 focos de queimadas, segundo o mesmo satélite de referência.

Com os números de focos registrados durante o ano de 2021 até o momento, o Acre ocupa o 6º lugar no ranking da Amazônia Legal, com a marca de 7.948 focos de queimadas, 9,9%, ficando na frente apenas de Maranhão com 8,2% e Roraima 0,8%.